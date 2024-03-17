Оскар де ла Хойя оценил шансы Мунгии в бою с Канело 5 мая

Оскар де ла Хойя, промоутер мексиканского экс-чемпиона Хайме Мунгии (43-0, 34 KO), высказался о предстоящем поединке подопечного со звёздным соотечественником Саулем Альваресом (60-2-2, 39 KO), который состоится 5 мая в Лас-Вегасе (США).

«Альварес — великий боец, но я чувствую, что наш парень окажется лучше в этот вечер. Я действительно считаю, что Хайме получил прекрасную возможность, он способен победить Канело. Мы не могли больше ждать. Болельщики говорили: «У Мунгии почти 50-0. Когда он появится на большой сцене?» Итак, он здесь», — сказал де ла Хойя в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Хайме Мунгии 27 лет. Мексиканец дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и в июле 2018-го стал чемпионом мира, завоевав титул WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг).

После пяти успешных защит титула, в 2020 году, Мунгия поднялся в средний вес (до 72,6 кг), а в 2023-м перешёл во второй средний дивизион.