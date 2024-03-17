Гилберт Бёрнс: мне 37 лет, но я верю, что могу стать чемпионом UFC

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) бразилец Гилберт Бёрнс, готовящийся в июле отметить 38-летие, считает, что по-прежнему способен конкурировать с лучшими бойцами дивизиона.

«Мне 37 лет, но я верю, что у меня есть всё, чтобы стать чемпионом. Я по-прежнему в рейтинге, я могу победить многих парней. Мечта всё ещё жива. И это не просто мечта, а цель», – сказал Бёрнс на своём YouTube-канале.

В своём последнем бою, состоявшемся в марте на турнире UFC 299, Бёрнс проиграл нокаутом австралийцу Джеку Делла Маддалене. Поражение стало для бразильца вторым подряд, ранее, на UFC 288, он уступил судейским решением американцу Белалу Мухаммаду.

Ранее Ислам Махачев заявил, что отказался от поединка с Леоном Эдвардсом на UFC 300.