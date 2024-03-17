Тыбура в первом раунде победил Туивасу в главном бою турнира UFC

Польский боец смешанных единоборств Марчин Тыбура победил в первом раунде австралийца Тай Туивасу в главном бою турнира UFC Fight Night 239.

Бой завершился в первом раунде победой поляка удушающим приёмом.

Таким образом, Тыбура одержал 25-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету восемь поражений. Напомним, в предыдущем бою Тыбура проиграл Тому Аспиналлу техническим нокаутом.

Туиваса, в свою очередь, потерпел восьмое поражение в смешанных единоборствах. Также на его счету 14 побед. Отметим, для австралийца это четвёртое поражение подряд в UFC. Добавим, все четыре поражения в промоушене были досрочными.

Отметим, что предыдущие два поражения в UFC Туиваса потерпел от россиян Александра Волкова и Сергея Павловича.