«Если Джейк просто победит Майка, то он погубит свою карьеру». Кормье — о бое Тайсон — Пол

Бывший двойной чемпион UFC в тяжёлом и полутяжёлом весе американец Даниэль Кормье негативно воспринял организацию поединка между легендарным чемпионом мира по боксу Майком Тайсоном и блогером Джейком Полом.

«Майку почти 60 лет! Мужик, он почти на 15 лет старше меня. Можете ли вы просто выйти и победить Майка Тайсона? Если вы сделаете это, то можете погубить свою карьеру. Джейк сам загнал себя в тупик. Я не знаю, продумал ли он этот вопрос настолько, насколько следовало бы.

Если ты выйдешь и просто перебьёшь Майка Тайсона, то мир ополчиться на тебя. Если Майк нокаутирует его, это может быть конец для его карьеры», — приводит слова Кормье портал Sport Bible.

Напомним, поединок между Майком Тайсоном и Джейком Полом состоится 20 июля 2024 года.