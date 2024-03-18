Александр Пантожа объяснил, почему ему дали в соперники Стива Эрцега

Действующий чемпион UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразилец Александр Пантожа объяснил, почему его следующим соперником станет топовый боец австралиец Стив Эрцег.

«Забавно, но это тот бой, который мне хотелось получить. Я в шутку сказал, что хочу неизвестного соперника, и промоушен предложил мне этого парня, с которым достаточно трудно драться. Стив – жёсткий соперник. На данный момент мне кажется, что драться с ним сложнее, чем с Брэндоном Ройвалом или Брэндоном Морено, потому что ему нечего терять. Он занимает 10-е место в рейтинге нашего дивизиона и является новичком в категории. Моё единственное преимущество в том, что у меня больше опыта. Я верю, что смогу использовать свой опыт, чтобы победить его» — приводит слова Пантожи портал Sports Illustrated.