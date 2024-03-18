Стал известен соперник Валентина Молдавского в PFL

Российский боец тяжёлого веса PFL Валентин Молдавский (13-3) проведёт следующий поединок 5 апреля в Сан-Антонио (США), сообщает пресс-служба организации.

Соперником россиянина станет 33-летний хорват Анте Делия (24-5). Боец выступает как профессионал с 2011 года, с 2019-го дерётся в PFL. Всего на его счету в американском промоушене восемь побед и два поражения.

Валентину Молдавскому 32 года. Россиянин выступает с 2014 года, с 2017-го являлся бойцом Bellator, где провёл десять боёв, одержав семь побед и потерпев два поражения (один поединок был признан несостоявшимся). В своём последнем бою на Bellator 298 Молдавский победил единогласным решением американца Стива Уорли.