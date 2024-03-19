Бадаев — о реванше Емельяненко и Дацика: лично мне он неинтересен

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев рассказал о своём отношении ко второму поединку между бойцами Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком. Этот бой по правилам бокса в ММА-перчатках пройдёт 12 апреля в Москве и возглавит турнир Ural FC 7.

«Лично мне неинтересен реванш Емельяненко и Дацика. Я особо не смотрю бои такого формата. Мне и первый бой был неинтересен, а сейчас-то — тем более. Спортивной подоплёки в этом противостоянии мало. Дацик, более-менее, в обойме — он выступает, а от Александра мы подобного не видим. Александр начал проигрывать даже не бойцам, а блогерам, которые несколько лет назад с ним даже рядом не смогли бы постоять… Это печальная тенденция, но это реалии сегодняшнего дня. Если Александр вдруг кардинально что-то не изменит в своём подходе к данному делу, то Дацик, считаю, выиграет», — сказал Бадаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

В сентябре 2022 года Дацик на 13-й секунде нокаутировал Емельяненко в поединке по правилам профессионального бокса.