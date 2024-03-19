Александр Емельяненко рассказал о графике подготовки к бою с Вячеславом Дациком

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко высказался о своём графике в преддверии поединка с соотечественником, Вячеславом Дациком. Их бой по правилам бокса в ММА-перчатках состоится 12 апреля в Москве и возглавит турнир Ural FC 7.

«У меня хорошее абсолютное отношение ко всем спортсменам-бойцам. Это тяжёлая, трудная профессия. Если человек в спорте, то у меня уже к нему есть уважение. Он тратит своё время на занятия спортом, когда ты на кухне сидишь или перед телевизором. Мой режим? Просыпаюсь, завтракаю, иду на первую тренировку, потом обед и сон, потом вечерняя тренировка. После ужина у меня остаётся немного личного времени. Времени мне катастрофически не хватает», — сказал Александр Емельяненко в беседе с журналистами.