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Ренато Мойкано: Пимблетт представляет все пороки нашего общества

Ренато Мойкано: Пимблетт представляет все пороки нашего общества
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Бразильский топовый боец смешанных единоборств, выступающий в лёгком весе UFC, Ренато Мойкано высказался в адрес известного английского легковеса Пэдди Пимблетта.

«Пэдди Пимблетт всегда является крутым парнем, когда кого-то вызывают на бой! Этот парень представляет все пороки нашего общества! Героями наших бабушек и дедушек были великие генералы и государственные деятели, героями наших родителей были спортсмены, а герои этого поколения такие клоуны, как Пэдди», — написал Ренато в своих социальных сетях.

Напомним, что в своём последнем поединке Ренато Мойкано встретился с американским бойцом Дрю Добером на турнире UFC Fight Night 235. Встреча завершилась победой Ренато единогласным решением судей.

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