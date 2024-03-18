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Пэдди Пимблетт: Мойкано – тот, с кем я хочу подраться в следующем поединке

Пэдди Пимблетт: Мойкано – тот, с кем я хочу подраться в следующем поединке
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Популярный боец лёгкого дивизиона англичанин Пэдди Пимблетт выразил желание подраться с топовым бразильским бойцом Ренато Мойкано.

«На днях видел новость в социальных сетях о том, что я должен встретиться с Мойкано на турнире UFC 301. Нет, это не так. Я не планирую возвращаться настолько быстро. В моих планах нет задачи выступить до июня или июля. Но Ренато Мойкано – это действительно тот, с кем я хочу подраться в следующем поединке. Мойкано, ты задолжал мне, мужик. Я иду за тобой», –приводит слова Пимблетта портал MMAJunkie.

Напомним, что в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 296, Пэдди Пимблетт разделил октагон с ветераном ММА Тони Фергюсоном. Поединок завершился победой Пэдди единогласным решением судей.

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