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Курбанов: Нганну есть смысл провести ещё один бой в боксе

Курбанов: Нганну есть смысл провести ещё один бой в боксе
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Российский топовый боксёр Магомед Курбанов высказался о дальнейшей карьере бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе камерунца Фрэнсиса Нганну в боксе.

«Думаю ещё один бой для Нганну в боксе смысл есть сделать. Но, опять же, всё зависит от того, как настроится Нганну. Если будет хороший настрой, то есть смысл. Если нет, то вряд ли. Сейчас будет интересно провести ему ещё один бой по боксу в Саудовской Аравии с кем-нибудь. Если там проиграет, то смысла дальше нет выступать, можно сразу обратно в PFL… Нганну оставил впечатление. Он очень огромный! И поддерживали его сильно, за него столько народу болело, больше чем за Джошуа», — сказал Курбанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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