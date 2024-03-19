«Что, будет бить старика?». Курбанов — про бой Майка Тайсона и Джейка Пола

Российский топовый боксёр Магомед Курбанов прокомментировал предстоящий поединок между Майком Тайсоном и Джейком Полом.

«Все понимают, что это будет шоу. Это уже всё. Какой Майк Тайсон, какой Пол? Конечно же, в реальном бою Пол сейчас победит Тайсона. Но я думаю, что до настоящего боя дела не дойдёт. Это будет шоу, они побоксируют и хорошо разойдутся. Тайсон уже всё, куда ему? А Полу что доказывать ему, старику, легенде мирового бокса? Это история человека уже увековеченная, что он, бить будет старика? Это будет просто хорошее шоу, оба заработают неплохо и на ничьей разойдутся. Тайсон отзащищается в своем стиле, Пол покидает лёгкие удары и все сделает для шоу», — сказал Курбанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.