Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кори Сэндхаген не готов проводить бой с Умаром Нурмагомедовым не в США

Кори Сэндхаген не готов проводить бой с Умаром Нурмагомедовым не в США
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе американец Кори Сэндхаген не поддерживает идею организации его поединка с российским топовым бойцом Умаром Нурмагомедовым за пределами США.

«Я не знаю, придётся ли мне лететь на другой конец света, чтобы драться с ним. Я даю ему шанс, вот как выглядит наш поединок со стороны. Я тот, кто даёт ему возможность показать, что он заслуживает стать следующим чемпионом в этом дивизионе, но мне действительно не нравится идея ехать через полмира, чтобы у него было бы преимущество в бою», — приводит слова Сэндхагена портал BJ Penn.

Напомним, что Кори и Умар должны были встретиться в августе 2023 года. Тогда поединок сорвался из-за травмы, которую получил Умар. Ему на замену вышел Роб Фонт, который уступил Кори единогласным решением судей

Материалы по теме
Видео
«Дагестанский Кайри Ирвинг». Фанаты отреагировали на игру брата Хабиба в регбол
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android