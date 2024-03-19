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«Дагестанский Кайри Ирвинг». Фанаты отреагировали на игру брата Хабиба в регбол

«Дагестанский Кайри Ирвинг». Фанаты отреагировали на игру брата Хабиба в регбол
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Фанаты прокомментировали недавнее видео с участием популярных российских бойцов смешанных единоборств – Ислама Махачева, являющегося чемпионом UFC в лёгком весе, и Умара Нурмагомедова, выступающего в легчайшем весе промоушена Даны Уайта и являющегося двоюродным братом легенды ММА Хабиба Нурмагомедова. Ранее спортсмены сыграли в регбол – дисциплину с элементами борьбы, баскетбола и регби.

«Дриблинг запрещён – тейкдауны разрешены», — написал один из болельщиков.

«Дагестанский Кайри Ирвинг», — написал другой фанат, прикрепив к сообщению фотографию Умара.

Ислам Махачев и Умар Нурмагомедов сыграли в регбол:

Кайри Ирвинг выступает за «Даллас Маверикс» и является одной из главных звёзд НБА. В нынешнем сезоне в среднем за матч игрок набирает 25,4 очка, совершает 5,1 подбора и отдаёт 5,3 передачи.

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