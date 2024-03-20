Сэндхаген рассказал, почему хочет провести пятираундовый бой с Умаром Нурмагомедовым

Американский боец смешанных единоборств Кори Сэндхаген признался, что хотел бы провести поединок с россиянином Умаром Нурмагомедовым в рамках пятираундового противостояния. Пока их бой в UFC не подтверждали.

«Я чувствую себя пятираундовым бойцом. В таком формате у меня получается действовать лучше. Да, возможно, было бы здорово взвинтить темп в трёхраундовом поединке, учитывая мой опыт в пятираундовых боях. Умар определённо тяжело дышал, он определённо показал свою уязвимость. Но в то же время мне кажется, что он боролся довольно в высоком темпе», — сказал Сэндхаген на канале Fanatics View в YouTube.

Напомним, Кори и Умар должны были встретиться ещё в августе 2023 года. Тогда поединок сорвался из-за травмы, которую получил россиянин.