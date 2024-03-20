Боец UFC Железнякова назвала гонорар за свой первый бой в MMA

Российский боец женского легчайшего веса (до 61 кг) UFC Дарья Железнякова рассказала о непростом начале профессиональной карьеры.

«Раньше я находилась в другом зале, где был свой промоушен. Нам делали бои. Финансы были маленькими. За дебютный поединок я получила 15 тысяч рублей. Кто-то скажет, как за такие деньги вообще можно соглашаться? Но люди, которые занимаются смешанными единоборствами, знают, что изначально нужно получить возможность драться, а затем можно зарабатывать неплохие деньги», – приводит слова Железняковой издание MMA.Metaratings.ru.

Дарье Железняковой 28 лет. Россиянка дебютировала как профессионал в 2019 году и провела в общей сложности девять боёв, одержав восемь побед (пять – досрочных) и потерпев одно поражение от непобеждённой британки Мелиссы Диксон, в своём последнем бою одолевшей ещё одну представительницу России — Ирину Алексееву.

23 марта Железнякова дебютирует в UFC в поединке с мексиканкой Монтсеррат Рендон (6-0).