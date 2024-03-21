Конор Макгрегор отреагировал на возвращение Жозе Альдо в UFC

Известный ирландский боец ММА Конор Макгрегор рад, что его бывший оппонент и экс-чемпион UFC в полулёгком весе бразилец Жозе Альдо решил вернуться в бои.

«Я был удивлён, когда он объявил о завершении карьеры. Тогда он всё ещё был претендентом на титул. Насколько помню, тогда он действительно мог претендовать на титул. Но ему не повезло. Он сражался с топовыми бойцами. Я рад, что Жозе вернулся. Интересно, что стало причиной его возвращения. Возможно, это было финансовое или бизнес-решение, которое обернулось неудачей. Пытался ли он добиться чего-то другого — не знаю, сложно сказать. В любом случае он осуществил свою мечту и провёл бои в боксе. Теперь он вернулся. Приятно видеть его снова в ММА. Он отличный боец, и я всегда буду рад провести с ним время», — приводит слова Конора портал Sports Illustrated.

Напомним, Жозе Альдо спустя полтора года после завершения карьеры объявил о возвращении в бои. Его следующим оппонентом станет Джонатан Мартинес. Их бой состоится на турнире UFC 301.