Мухаммад Мокаев провёл встречу с Даной Уайтом и Хантером Кэмпбеллом

Непобеждённый британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев, выступающий в наилегчайшей весовой категории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), встретился с Даной Уайтом (генеральный директор UFC) и Хантером Кэмпбеллом (главный коммерческий директор UFC).

«Спасибо Хантеру Кэмпбеллу и Дане за веру в моё будущее! Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы получить титул как можно скорее», – написал Мокаев в своих социальных сетях, прикрепив фотографию с боссами UFC.

Фото: соцсети Мухаммада Мокаева

Напомним, профессиональный рекорд Мокаева в смешанных единоборствах составляет 12-0. В настоящий момент Мухаммад занимает седьмое место в рейтинге наилегчайшей весовой категории Абсолютного бойцовского чемпионата. В своём последнем поединке, состоявшемся 2 марта, британец единогласным решением судей победил Алекса Переса.