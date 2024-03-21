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Американский боец UFC дисквалифицирован за допинг

Американский боец UFC дисквалифицирован за допинг
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Американский боец UFC Уолт Харрис отстранён от поединков на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом информирует пресс-служба промоушена. Сообщается, что в общей сложности зафиксировано два случая нарушения правил бойцом.

Впервые дростанолон и экзогенный тестостерон у него обнаружили 23 июня и 12 июля прошлого года. 6 августа 2023 года, после получения уведомления о неблагоприятных результатах, он вновь сдал анализы, в которых было выявлено наличие анастрозола и дростанолона. Его образец крови дал положительный результат на наличие экзогенного тестостерона в количествах, указывающих на новый приём препарата.

48-месячный период дисквалификации Харриса начался 11 июля 2023 года, в день, когда он был уведомлён о временном отстранении.

На счету Уолта 13 побед при 10 поражениях.

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