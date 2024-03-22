Дана Уайт назвал срок, после которого прояснится будущее Макгрегора в UFC

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что до настоящего момента ирландский боец его промоушена Конор Макгрегор выполнял контрактные обязательства по продвижению фильма «Дом у дороги», в котором он сыграл одну из ролей. В силу этого разговоры о его будущем в лиге были затруднительны. По словам Уайта, начиная с четверга, 21 марта, Конор вернётся к тренировочному процессу.

«Прямо сейчас у него есть обязательства по продвижению этого фильма. Он летает по всему миру, посещая премьеры. Это обязательство, которое он должен выполнить. Как только всё закончится, он сможет вернуться к полноценным тренировкам, а это значит, что мы сможем начать говорить о боях для Конора с четверга», — приводит слова Уайта Sports Illustrated со ссылкой на его выступление на канале Pound 4 Pound with Kamaru & Henry в YouTube.