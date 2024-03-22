Александр Емельяненко отреагировал на новость об отказе США выдавать визу Чимаеву

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал новость об отказе бойцу UFC чеченского происхождения Хамзату Чимаеву в выдаче американской визы. Ранее сообщалось, что Чимаеву отказали уже в пятый раз.

«Думаю, американцам, посольству, в первую очередь, правительству нужно понять и запомнить слова Владимира Владимировича Путина, что «спорт вне политики». Здесь никак не должны распространяться на спортсменов личные отношения с кем-то, неприязнь к кому-то. Я считаю, что они не приобрели, а потеряли. Тем более это отражается, как бы то ни было, очень плачевно и неправильно на Хамзате. Мне непонятно, почему вмешивается политика, лезет туда, куда не нужно.

Минус в сторону Америки, минус в сторону политики, минус в сторону организации UFC, потому что она потеряла такого спортсмена и не смогла его удержать», – сказал Емельяненко в видео, размещённом в его социальных сетях.