Конор Макгрегор отреагировал на слова поддержки Нейта Диаза

Известный ирландский боец ММА и бывший двойной чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе Конор Макгрегор поблагодарил своего прошлого оппонента американца Нейта Диаза и выразил ему уважение.

«Нейт — великий боец. Наши с ним бои были настоящими, мы просто вставали друг напротив друга и дрались. Нейт и Ник — два настоящих бойца. У меня к ним всегда было величайшее уважение. Я также был поклонником их выступлений, а потом, когда мне довелось делить с Нейтом октагон, мы закатывали войны. Я ценю то, что мне довелось встретиться с ним, и ценю поддержку, которую получил от Нейта. Хочу пожелать ему всего наилучшего. Я всегда буду молиться, чтобы мои прошлые противники и потенциальные будущие соперники преуспевали. А наш с ним третий бой станет грандиозным событием», — приводит слова Макгрегора портал MMA Fighting.