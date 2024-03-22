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Конор Макгрегор отреагировал на слова поддержки Нейта Диаза

Конор Макгрегор отреагировал на слова поддержки Нейта Диаза
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Известный ирландский боец ММА и бывший двойной чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе Конор Макгрегор поблагодарил своего прошлого оппонента американца Нейта Диаза и выразил ему уважение.

«Нейт — великий боец. Наши с ним бои были настоящими, мы просто вставали друг напротив друга и дрались. Нейт и Ник — два настоящих бойца. У меня к ним всегда было величайшее уважение. Я также был поклонником их выступлений, а потом, когда мне довелось делить с Нейтом октагон, мы закатывали войны. Я ценю то, что мне довелось встретиться с ним, и ценю поддержку, которую получил от Нейта. Хочу пожелать ему всего наилучшего. Я всегда буду молиться, чтобы мои прошлые противники и потенциальные будущие соперники преуспевали. А наш с ним третий бой станет грандиозным событием», — приводит слова Макгрегора портал MMA Fighting.

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