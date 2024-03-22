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Алекс Перейра рассказал, о чём он старается не думать перед боем с Джамалом Хиллом

Алекс Перейра рассказал, о чём он старается не думать перед боем с Джамалом Хиллом
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Чемпион UFC в полутяжёлом весе Алекс Перейра высказался о предстоящем поединке с бывшим обладателем титула в этой категории Джамалом Хиллом.

«‎Перед боем и в бою мне необходимо сконцентрироваться и сохранить самообладание, чтобы выложиться на все сто. Если говорить про форму Джамала, то мы не можем знать наверняка, что с ним. На это должен ответить он. Есть один факт — он принял вызов, так что, должно быть, Джамал чувствует себя хорошо. Надеюсь, с ним всё в порядке. Моя голова не засорена такими мыслями, как «‎хоть бы он вышел травмированным», потому что если бы у меня были такие мысли, то на моей талии никогда не было бы титула. Это будет потрясающий бой. Хилл — бывший чемпион, и моё тело готово к этому бою. Люди часто спрашивают меня, что я думаю о своём положении в рейтинге, но они могут сами увидеть факты. С фактами не поспоришь, поэтому я просто показываю им каждый раз свой уровень и делаю свою работу. Лучшее ещё впереди», — приводит слова Перейры портал UFC.

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