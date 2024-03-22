«Мой наследие растёт». Алекс Перейра — о своей карьере и статусе хедлайнера UFC 300

Действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе Алекс Перейра высказался о своей карьере в UFC и о статусе хедлайнера юбилейного турнира UFC 300.

«Для меня много значит быть хедлайнером юбилейного турнира, потому что, как только я был подписан в UFC, то многие люди сомневались, что у меня вообще получится заявить о себе. Они говорили: «‎Парень из кикбоксинга? Как этот парень может драться, если у него нет борьбы?» И теперь я возглавляю UFC 300, все понимают, что это значит. Моё наследие растёт. Я всё ещё выхожу биться, и люди знают, как трудно завоевать два пояса. Многие пытались, но не все из них преуспели. Лишь немногие достигли этого, к числу которых отношусь и я, поэтому считаю, что это очень важно. Я буду делать свою работу так же, как делал всегда», — приводит слова Перейры портал UFC.