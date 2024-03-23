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Железнякова — о дебюте в UFC: это будет самый большой гонорар в карьере

Железнякова — о дебюте в UFC: это будет самый большой гонорар в карьере
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Представительница смешанных единоборств россиянка Дарья Железнякова поделилась мыслями перед предстоящем дебютном поединке под эгидой UFC.

«Тут очень здорово. Меня снабдили целым комплектом экипировки, накормили. Потом я провела тренировку, и мне посчастливилось пообщаться с учёными по поводу диеты, мне объяснили какие-то моменты. И я поняла, что в Америке совершенно другой уровень. Что касается финансов, это будет самый большой гонорар в карьере. Но моё состояние – не самое лучшее после простоя. Поэтому деньги уйдут на отдачу долгов. Классическая история всех спортсменов», — сказала Железнякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, Дарья дебютирует в UFC на предстоящем турнире UFC on ESPN 54.

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