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Ислам Махачев опубликовал эмоциональный пост в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле»

Ислам Махачев опубликовал эмоциональный пост в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле»
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Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев выразил соболезнования пострадавшим в трагедии, которая произошла вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Нет ничего хуже, чем убийство невинных людей! Нет никого хуже убийц невинных людей! Виновные в этом бесчеловечном убийстве людей без повода и причины должны быть наказаны. Соболезную семьям погибших. Скорейшего выздоровления пострадавшим. Сил и терпения всем нам в это тяжёлое время», — написал Ислам в своих социальных сетях.

Вчера, 22 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном рядом с МКАДом в Красногорске (Московская область), произошла стрельба и прогремел взрыв. По предварительным данным, по меньшей мере 60 человек погибли и более 140 пострадали. Многие страны выразили соболезнования в связи с трагическими событиями.

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