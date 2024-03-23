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О’Мэлли заявил о готовности сразиться с победителем боя Нурмагомедов – Сэндхаген

О’Мэлли заявил о готовности сразиться с победителем боя Нурмагомедов – Сэндхаген
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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли заявил о готовности сразиться с победителем боя между россиянином Умаром Нурмагомедовым и соотечественником Кори Сэндхагеном, который, как ожидается, состоится позднее в этом году.

«Я бы хотел подраться с победителем боя Сэндхаген – Нурмагомедов. Если Кори красиво победит Умара, то, надеюсь, это сделает из него звезду. Хотя я по-прежнему ситаю, что бой против Умара масштабней. И это странно, потому что я не смотрел ни одного поединка Нурмагомедова», – заявил О'Мэлли в интервью Майклу Биспингу.

Ранее Сэндхаген заявил, что нацелен на пятираундовый поединок с Нурмагомедовым, который в настоящий момент находится на стадии организации.

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