Экс-чемпион UFC обвинил главу промоушена Дану Уайта во лжи насчёт гонораров бойцов

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) и действующий чемпион ONE в легчайшем дивизионе (до 61 кг), именитый американец Деметриус Джонсон высказался о претензиях к главе промоушена Дану Уайту по поводу гонораров профессиональных спортсменов.

«Мне четко сказали, что бойцам из наилегчайшего веса не дают бонусов от продаж PPV. Если ты легковес, средневес или тяжеловес — пожалуйста. Да и чемпионы этих категорий автоматически получали гонорары от $ 500 тысяч, не считая дополнительных бонусов.

Я до таких цифр так и не добрался. Было бы классно, поскольку я провел 11 защит титула. Дана же говорит, что я даже не просил свою долю от продаж. Это неправда. Так что переход в ONE был моим лучшим решением. Возьмите Си Эм Панка. Ведь он пришёл в UFC и сразу получил базовый гонорар в $ 500 тысяч. Я защитил титул 11 раз, но так и не добился подобного», — приводит слова Джонсона Sportskeeda.

Отметим, в активе Джонсона 38 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 33 победы и потерпел четыре поражения. Ещё один бой завершился вничью. Боец был обменен в ONE на Бена Аскрена в 2018-м году.

Материалы по теме Деметриус Джонсон: думаю, что Джошуа победит Нганну и по правилам MMA

Дана Уайт выпустил футболки к возможному бою Маска с Цукербергом: