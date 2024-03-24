Дарья Железнякова с победы дебютировала в UFC

24 марта проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 89. В рамках предварительного карда россиянка Дарья Железнякова дебютировала в промоушене. Её соперницей стала представительница Мексики Монтсеррат Рендон.
Бой продлился все три раунда и завершился победой россиянки единогласным решением судей. Таким образом, Железнякова одержала девятую победу в смешанных единоборствах и первую в рамках UFC. Рендон, в свою очередь, потерпела первое поражение в карьере.
Главным событием турнира станет бой между бывшей чемпионкой в минимальном весе Роуз Намаюнас и топовым бойцом UFC Амандой Рибас.
Основной кард турнира UFC Vegas 89
Аманда Рибас — Роуз Намаюнас;
Карл Уильямс — Джастин Тафа;
Эдмен Шахбазян — Эй Джей Добсон;
Пэйтон Тэлботт — Камерон Саайман;
Билли Куарантилло — Юссеф Залал;
Фернандо Падилья — Луис Пахуэло.