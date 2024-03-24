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Дарья Железнякова – Монтсеррат Рендон. результат боя, кто победил 24 марта

Дарья Железнякова с победы дебютировала в UFC
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24 марта проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 89. В рамках предварительного карда россиянка Дарья Железнякова дебютировала в промоушене. Её соперницей стала представительница Мексики Монтсеррат Рендон.

UFC 2024. UFC on ESPN 53, Лас-Вегас, США
Монтсеррат Рендон - Дарья Железнякова (W)
24 марта 2024, воскресенье. 02:50 МСК
Дарья Железнякова
Окончено
UD
Монтсеррат Рендон

Бой продлился все три раунда и завершился победой россиянки единогласным решением судей. Таким образом, Железнякова одержала девятую победу в смешанных единоборствах и первую в рамках UFC. Рендон, в свою очередь, потерпела первое поражение в карьере.

Главным событием турнира станет бой между бывшей чемпионкой в минимальном весе Роуз Намаюнас и топовым бойцом UFC Амандой Рибас.

Основной кард турнира UFC Vegas 89

Аманда Рибас — Роуз Намаюнас;
Карл Уильямс — Джастин Тафа;
Эдмен Шахбазян — Эй Джей Добсон;
Пэйтон Тэлботт — Камерон Саайман;
Билли Куарантилло — Юссеф Залал;
Фернандо Падилья — Луис Пахуэло.

Расписание боёв турнира UFC Vegas 89
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