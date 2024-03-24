Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Роуз Намаюнас одолела Аманду Рибас на турнире UFC и прервала серию поражений

24 марта проходил турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 89. В рамках главного боя бывшая чемпионка UFC в женском минимальном весе Роуз Намаюнас проводила поединок в наилегчайшем весе с представительницей Бразилии Амандой Рибас.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой американки единогласным решением судей.

Для Намаюнас это был первый поединок с сентября 2023 года. В активе американки 15 побед и шесть поражений. До сегодняшнего поединка она проиграла два предыдущих боя кряду.

У Аманды Рибас 12 побед и пять поражений.

Напомним, сегодня в рамках предварительного карда россиянка Дарья Железнякова дебютировала в промоушене. Её соперницей стала представительница Мексики Монтсеррат Рендон. Бой продлился все три раунда и завершился победой Железняковой единогласным решением судей.