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Карл Фроч оценил шансы Джошуа в возможном третьем бою с Усиком

Карл Фроч оценил шансы Джошуа в возможном третьем бою с Усиком
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Многократный чемпион мира, а ныне комментатор, британец Карл Фроч высказался о потенциальной трилогии между соотечественником Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком.

«Я должен поставить на Усика. Он уже дважды побеждал Джошуа. Когда Усик давит на газ и взвинчивает темп, то доминирует. Этот бой не получится близким, Усик превосходит Джошуа. Хотя Энтони очень хорошо смотрелся против Нганну, проведшего второй поединок», — сказал Фроч на своём YouTube-канале.

В своём последнем бою, состоявшемся в начале марта, Джошуа нокаутировал камерунского бойца MMA Фрэнсиса Нганну. Усик в середине мая сразится за звание абсолютного чемпиона с британцем Тайсоном Фьюри.

Ранее Джо Джойс высказался о трансформации Усика в супертяжёлом весе.

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