Ян Блахович перенесёт ещё одну операцию

Польский боец смешанных единоборств Ян Блахович, выступающий в полутяжёлой весовой категории UFC, рассказал, что перенесёт ещё одну операцию. Поляк был прооперирован на правом плече в декабре 2023 года. Новое хирургическое вмешательство потребуется для левого плеча.

«Что ж, опять ложусь под нож. Пришло время для операции на другом плече. Верю, что меня соберут заново. Пальцы скрещены. С правым плечом всё прошло как надо», — написал Блахович на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Яна Блаховича

Напомним, из-за травмы Блахович снялся с поединка с представителем Австрии Александаром Ракичем, который должен был пройти в ночь с 20 на 21 января мск на турнире UFC 297. Для спортсменов это должен был быть реванш. В первом противостоянии победу добыл поляк.