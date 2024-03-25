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Ян Блахович перенесёт ещё одну операцию

Ян Блахович перенесёт ещё одну операцию
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Польский боец смешанных единоборств Ян Блахович, выступающий в полутяжёлой весовой категории UFC, рассказал, что перенесёт ещё одну операцию. Поляк был прооперирован на правом плече в декабре 2023 года. Новое хирургическое вмешательство потребуется для левого плеча.

«Что ж, опять ложусь под нож. Пришло время для операции на другом плече. Верю, что меня соберут заново. Пальцы скрещены. С правым плечом всё прошло как надо», — написал Блахович на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Яна Блаховича

Напомним, из-за травмы Блахович снялся с поединка с представителем Австрии Александаром Ракичем, который должен был пройти в ночь с 20 на 21 января мск на турнире UFC 297. Для спортсменов это должен был быть реванш. В первом противостоянии победу добыл поляк.

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