Кормье назвал двух сложнейших соперников для Махачева в лёгком весе UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье назвал, по его мнению, двух сложнейших соперников для россиянина Ислама Махачева в лёгком дивизионе (до 70 кг) организации.

«Любой боец из топ-10 даст хороший бой. Но, если откровенно, Арман Царукян и Матеуш Гамрот – самые сложные соперники для Ислама», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC on ESPN 52 в декабре, Царукян нокаутировал в первом раунде американца Бенеила Дариуша.

Гамрот на UFC 299 в марте победил единогласным судейским решением бывшего чемпиона бразильца Рафаэля дос Аньоса.

Ранее Махачев ответил Дастину Порье, заявившему, что он способен победить любого в дивизионе.