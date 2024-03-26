Дэн Хендерсон сомневается в том, что Хабиб мог бы перевести бойца UFC Бо Никала

Легенда ММА Дэн Хендерсон не считает вероятным то, что Хабиб Нурмагомедов мог бы провести тейкдаун американскому непобеждённому проспекту Бо Никалу.

«У меня есть уверенность в том, что Хабиб мог бы выступать ещё лучше, если бы не побеждал в таком стиле с обилием борьбы каждый раз. На мой взгляд, борьба на сегодняшний день является лучшей базой для ММА, особенно греко-римская. Она работает в смешанных единоборствах лучше, чем вольная. Но с помощью неё ты не сразу получаешь победу. Если бы Хабиб не смог кого-то перевсти, я не знаю, насколько хорошо бы он справлялся бы тогда. Я имею в виду, у него всё в порядке с работой ног, но если бы он не смог перевести кого-то из этих парней, которые могли бы наносить удары лучше него, у него, вероятно, были бы проблемы. Если бы Бо и Хабибу суждено было встретиться, то мне кажется, что ему дался с усилиями перевод Никала. Хотя не исключено, что он мог и не перевести его», — приводит слова Хендерсона портал Gine me Sport.