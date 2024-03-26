Хавьер Мендес раскритиковал слова Сэндхагена в адрес Умара Нурмагомедова

Главный тренер зала АКА Хавьер Мендес подверг критике слова бывшего претендента на титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе Кори Сэндхагена. Ранее он несколько раз обвинял Умара Нурмагомедова в постоянном снятии с боёв.

«Нам нужны лучшие бои. Поединок Умара с Кори это идеальный матч, но после того, как Умар был вынужден сняться в прошлый раз, то Кори начал говорить о том, что постоянно снимается с боёв. Сэндхаген распространяет слухи о том, что Умар — человек, который всё время снимается с боёв, но посмотрите на историю и статистику: он был травмирован всего два раза. Обвинения, которые он предъявлял Умару, были необоснованными, так что это нужно исправить», — приводит слова Мендеса портал Bloody Elbow.