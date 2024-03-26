Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мухаммад Мокаев готов подняться в легчайший вес и назвал имя потенциального соперника

Мухаммад Мокаев готов подняться в легчайший вес и назвал имя потенциального соперника
Аудио-версия:
Комментарии

Британский топовый боец наилегчайшего веса UFC Мухаммад Мокаев считает, что может победить действующего обладателя титула чемпиона UFC в легчайшем весе американца Шона О'Мэлли.

«Сто процентов – я считаю, что наш бой с Шоном О’Мэлли состоится, я могу выступать в легчайшем весе. Мой обычный вес около 70 кг, дерусь я в категории до 57 кг, но мне кажется, что в легчайшем весе я буду выступать намного лучше. Это будет труднее для меня, но титул будет моим. В наилегчайшем весе началась моя карьера, закончу уже в легчайшем, а затем наберу Шону Шелби и скажу: «Дайте мне контракт в легчайшем дивизионе», — приводит слова Мухаммада Мокаева портал MMA News.

Напомним, что в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC Fight Night 238, Мокаев победил Алекса Переса единогласным решением судей.

Материалы по теме
«Это ключ к победе над ним». Мухаммад Мокаев дал прогноз на бой Пантожа — Эрцег
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android