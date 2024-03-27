Ковингтон: Стрикленд сейчас под следствием в Вегасе, он избил человека

Американский боец смешанных единоборств Колби Ковингтон заявил, что бывший чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд находится под следствием по подозрению в избиении человека в Лас-Вегасе.

«Сейчас он находится под следствием в Вегасе. Пьяный парень бродил по улице возле своего дома, избил чувака прямо посреди улицы. Сейчас он находится под следствием. Он предстанет перед судом», —сказал Ковингтон в интервью Valuetainment Media.

Напомним, в последнем бою Стрикленд встречался с Дрикусом дю Плесси. Поединок проходил в ночь с 20 на 21 января мск в Торонто (Канада) на турнире UFC 297, продлился всю дистанцию и завершился раздельным судейским решением (48-47, 47-48, 48-47) в пользу южноафриканского бойца. Таким образом, дю Плесси стал новым чемпионом организации в среднем дивизионе.