«Какой же бред!» Джо Роган отреагировал на заявление Макгрегора про ММА

Комментатор UFC Джо Роган прокомментировал недавние слова ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора, заявившего, что сниматься в кино сложнее, чем драться в октагоне.

«Послушай меня, это неправда. Это неправда. Что будет сложнее, сниматься в фильме «Дом у дороги» или снова подраться с Хабибом? Какой же бред! Он сломал свою чёртову ногу во время боя! Он сломал ногу! Это намного сложнее, чем чёртовая актёрская игра. Парень просто продвигает фильм, он отличный промоутер. Он лучший промоутер в истории спорта. Никто даже близко не стоит рядом с ним. Есть Конор Макгрегор, а потом все остальные», — сказал Роган в своём подкасте.

Напомним, недавно Макгрегор снялся в художественном фильме «Дом у дороги». Вместе с ним участие в киноленте принял знаменитый голливудский актёр Джейк Джилленхол.

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