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Конор Макгрегор показал, как готовится к первому бою в UFC за три года

Конор Макгрегор показал, как готовится к первому бою в UFC за три года
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Известный ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион лиги UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор показал, как готовится к возвращению в октагон. На своей странице в социальных сетях Конор разместил новый пост, где продемонстрировал подписчикам, как проходит его тренировочный процесс.

«Хороший спарринг», — подписал фотографии Макгрегор.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Напомним, Макгрегор не участвовал в поединках с лета 2021 года, когда проиграл представителю США Дастину Порье, сломав при этом ногу. Ранее звёздный ирландец говорил, что следующий бой проведёт 29 июня 2024 года, а в соперниках у него будет Майкл Чендлер (США). Недавно Чендлер заявил, что бой состоится нынешним летом, правда, дату называть не стал.

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