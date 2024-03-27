Бивол опубликовал видео с подготовки к следующему бою

Член рейтинга pound-for-pound и действующий чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол (22-0, 11 KO) опубликовал видео с подготовки к своему следующему выступлению, которое, как ожидается, состоится в июне.

Дмитрию Биволу 33 года. Россиянин дебютировал как профессионал в ноябре 2014 года и уже в мае 2016-го стал временным чемпионом WBA, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона.

На данный момент на счету Бивола 11 последовательных защит титула. В своём последнем бою, состоявшемся в декабре в Саудовской Аравии, россиянин победил единогласным судейским решением британца Линдона Артура.

Ожидается, что следующим соперником Бивола станет обладатель титулов WBC, IBF и WBO Артур Бетербиев.

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