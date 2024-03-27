Дудакова объяснила, почему выступит на весовую категорию выше

Представительница смешанных единоборств, выступающая в UFC, россиянка Виктория Дудакова объяснила, почему выступит в следующем поединке на весовую категорию выше.

«Просто не было свободных девочек на момент, когда мы просили бой на 52 кг. В идеале мы хотели подраться либо 2 марта, либо 16-го числа, это край. 9 марта нам сразу сказали, что не получится. Это был номерной турнир в Майами, он уже был забит весь. В итоге дали 30 марта, и мы всё равно согласились. Причём бой не давали, мы попросили: «Давайте уже в 57 кг кого-нибудь». На следующий день нам скинули соперницу, и мы согласились», — сказала Виктория Дудакова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, Виктория проведёт следующий поединок в это воскресенье, 31 марта, на турнире UFC on ESPN 54 против Мелиссы Гатто.