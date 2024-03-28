Дудакова рассказала, когда хочет провести следующий бой

Российский боец женского минимального веса (до 52 кг) UFC Виктория Дудакова высказалась о сроках следующего выступления.

«Пока что цель провести три боя за год. Гасанали говорит: давай подерёмся сейчас, потом в Абу-Даби и в январе. А я говорю: давай подерёмся до конца года. Потому что Абу-Даби в августе, насколько я понимаю, это было бы идеально.

Если не будет травм после этого боя, то хотелось бы провести следующий поединок в августе. Немного отдохнуть, поехать на сборы, и к августу я буду в полной боевой готовности. В каком это будет весе, я пока не знаю. Ответы будут после ближайшего боя», — сказала Дудакова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Напомним, в ночь с 30 на 31 марта в Лас-Вегасе (США) Дудакова сразится с бразильянкой Мелиссой Гатто.