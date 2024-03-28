Дудакова: ассоциирую себя с Россией, поэтому выхожу с флагом своей страны

Российский боец женского минимального веса (до 52 кг) UFC Виктория Дудакова прокомментировала своё решение выходить на поединки с национальным флагом.

«Я ассоциирую себя с Россией, потому что живу в России. Поэтому выхожу с флагом своей страны, если это разрешено. А Борщёв давно в Штатах, но выступает он под флагом России, и люди всё равно недовольны», — сказала Дудакова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Виктории Дудаковой 25 лет. Россиянка дебютировала как профессионал в 2020 году и за карьеру провела восемь поединков, во всех одержав победу. В ночь с 30 на 31 марта в Лас-Вегасе (США) Дудакова сразится с бразильянкой Мелиссой Гатто (8-2-2).

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