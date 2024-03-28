«Может, Хабиб сказал так говорить». Дудакова — о словах Умара в адрес соперников

Российский боец женского минимального веса (до 52 кг) UFC Виктория Дудакова прокомментировала публичные заявления непобеждённого соотечественника Умара Нурмагомедова.

«Это его работа, ему нужно вызывать. Он до этого вообще никаких вызовов не бросал. UFC неинтересно, когда он говорит, что я подерусь, ничего страшного, дадут мне топа или нет. Это не очень интересно слушать, правда? Поэтому, думаю, это его стратегия.

Может быть, Хабиб сказал ему так говорить. Думаю, Умар уважает и Петра Яна, просто нужно делать своё дело. Он же не обзывал его, не задевал его семью. Просто изъявил желание подраться с Яном. Думаю, у него следующий бой будет с Кори Сэндхагеном. Это не то чтобы удобный, но проходимый для него соперник», — сказала Дудакова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.