Хильберто Рамирес — о чемпионском бое с Гуламиряном: грядёт война

Бывший чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Хильберто Рамирес (45-1, 30 KO) высказался о предстоящем поединке с обладателем титула WBA в первом тяжёлом дивизионе (до 90,7 кг) французом Арсеном Гуламиряном (27-0, 18 KO).

«Он неспроста является чемпионом. Арсен – воин с силой Тора, и он умеет боксировать. Это огромный вызов для меня, вот почему я хотел этого боя. Я работал над своими навыками и силой, чтобы одолеть Арсена.

Грядёт война. Я знаю, что он любит драться вблизи, но это и мой профиль. Я верю, что моё сочетание силы и мощи поможет победить», — приводит слова Рамиреса издание BoxingScene.

Арсену Гуламиряну 36 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2011 году и в ноябре 2019-го стал чемпионом мира. В своём последнем бою, состоявшемся в ноябре 2022 года, Гуламирян победил единогласным решением россиянина Алексея Егорова.

Поединок Рамиреса и Гуламиряна состоится в воскресенье, 31 марта, в Инглвуде (США).