Дудакова оценила шансы Топурии в потенциальном бою с Махачевым

Российский боец женского минимального веса (до 52 кг) UFC Виктория Дудакова высказалась о потенциальном поединке между соотечественником Исламом Махачевым и грузином Илией Топурией.

«Думаю, да, пока миссматч. Хотя они на 100% уверены, что Илия победит Ислама, но к нему ещё нужно подойти, чтобы нокаутировать. Топурия может нокаутировать любого, если подойдёт. У него нет разового панча для нокаута, то есть не получится просто коснуться и всё, нокаутировать соперника. Как Макгрегор, допустим, нокаутировал Альдо. Такого у него нет.

У Илии есть нокаутирующая мощь в ногах. Он, если посмотрите, зажимает у сетки соперников. И ещё нужно сделать так, чтобы зажать Ислама. Махачев выше, намного больше, рычаги намного длиннее. Соответственно, нужно ещё зажать и пробить эту комбинацию из трёх-четырёх ударов, чтобы раскрутиться. Последний или третий удар он доносит, и тогда это уже чревато нокаутом, а так, с джеба, с двойки нокаутировать кого-то — такого нет», — сказала Дудакова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

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