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Сергей Павлович проведёт бой с Александром Волковым на UFC Fight Night в июне

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович проведёт поединок с соотечественником Александром Волковым. Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт.

Бой состоится 22 июня на UFC Fight Night в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Волков должен был драться с бразильским бойцом Жаилтоном Алмейдой.

Павлович провёл 20 боёв в смешанных единоборствах, 18 из которых завершились победой (15 нокаутом, 3 решением судей). 31-летний боец является чемпионом FNG в тяжёлом весе, а также четыре раза удостаивался премии «Выступление вечера» в UFC.

У Волкова 47 боёв в смешанных единоборствах. В 37 россиянин выходил победителем (24 нокаутом, 4 сдачей, 9 решение судей). Среди достижений в 35-лентего бойца стоит отметить премию «Лучший бой вечера», а две премии «Выступление вечера».