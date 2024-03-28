Оленичев: бой Павловича и Волкова не будет брутальной зарубой в стиле 90-х

Боец клуба «Архангел Михаил» Олег Оленичев дал комментарий по поводу предстоящего поединка между Сергеем Павловичем и Александром Волковым.

«Это жёстко! Я думаю, что победит решением Сергей Павлович. Думаю, что у Павловича сильнее борьба, он будет залёживать Волкова и мы увидим полный поединок. Александр будет бить мощнейшие типы, удары руками, удары ногами. Волков — очень серьёзный ударник, но я думаю, что его победа, скорее, будет случайностью. Павловича очень тяжело нокаутировать. Два россиянина дерутся, и мы не увидим брутальную зарубу в стиле 90-х. Это будет тактический бой. Они же земляки, они знают хорошо друг друга. Думаю, что это не будет бескомпромиссное противостояние!» — сказал Оленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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