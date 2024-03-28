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«И прискорбно, и довольно интересно». Сидельников — об анонсе боя Павловича и Волкова

«И прискорбно, и довольно интересно». Сидельников — об анонсе боя Павловича и Волкова
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Российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников дал комментарий по поводу анонсированного поединка между Сергеем Павловичем и Александром Волковым в UFC.

«Удивительное, но ожидаемое решение. Ребята входят в топ дивизиона. Рано или поздно они должны были сойтись. И прискорбно, и довольно интересно. Этот бой будет носить претендентский статус. Оба – хорошие ударники. Волков больше работает тактически, Серёга имеет огромную силу, вырубает соперников. Даже не могу сказать, как может закончиться, 50 на 50. Но бой точно пройдёт в стойке, думаю», — сказал Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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