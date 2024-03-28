«Лучше бы этого боя не было». Сидельников — о поединке Буллета и Потери

Российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников дал комментарий по поводу предстоящего поединка между россиянином Шарабудтином Магомедовым и представителем Украины Игорем Потерей.

«Знаете, это громкий бой. Но лучше бы его не было, если честно. Сейчас пойдёт большое количество негатива. Лучше бы такого не было. Статистика у Игоря не очень хорошая. Шара тоже не особенно сильно себя показал, но провёл один бой и победил уверенно. Мы знаем Буллета по ярким боям в RCC. Думаю, у Игоря нет шансов противостоять Шаре», — сказал Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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